收益全捐烏難民兒童 俄獨媒總編賣和平獎章

俄羅斯獨立媒體《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年獲得諾貝爾和平獎，他主動拍賣獎章，周一以破紀錄一億三百五十萬美元成交。穆拉托夫表示，款項將全數捐贈聯合國兒童基金會，協助在戰火下流離失所的烏克蘭兒童。而這天亦適逢世界難民日，此舉別具意義。



《新報》是在蘇聯解體後由一群記者創立，亦是最後一批敢於批評普京政府的獨立媒體之一，但俄羅斯三月通過法例，嚴懲任何批評對烏特別軍事行動的人，《新報》最後宣佈暫時停刊。穆拉托夫的諾貝爾獎章透過傳統拍賣公司Heritage Auctions，在紐約一場拍賣會賣出，拍賣行指一名買家透過代理人投得獎章，未能確認身份。