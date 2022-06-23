俄軍再襲哈爾科夫 15平民死亡

俄烏戰事接近四個月，烏克蘭指俄軍計劃在第二大城市哈爾科夫重新展開攻勢，哈爾科夫周二受襲，有十五名平民死亡，十多人受傷。烏東前線作戰點北頓涅茨克被炸成廢墟，烏軍仍死守城內最後據點阿佐特化工廠。另外，烏軍聲稱成功向被俄軍佔領的蛇島發動空襲，造成俄方重大損失，俄羅斯國防部否認。



克里姆林宮舉辦軍校畢業生招待會，俄羅斯總統普京在會上發表電視講話，讚揚俄軍表現出勇氣和專業精神，有信心他們可以克服所有挑戰。普京說，面對新的威脅和風險，俄羅斯將進一步強化武裝力量，最新的「薩爾馬特」洲際彈道導彈將於年底前投入使用。



克宮新聞發言人佩斯科夫接受美媒訪問表示，俄烏衝突將會是長期持續的危機，俄羅斯不會再相信西方國家。