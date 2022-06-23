南韓研發火箭「世界號」 成功發射

全球第七個衞星發射國
總統尹錫悅讚揚任務開闢了「太空之路」，承諾未來設立航天局。科技部長李宗昊形容，這次任務在南韓科技領域和歷史上都具有里程碑意義。「世界號」全長四十七點二公尺，重達二百噸，是南韓自二○一○年開始研發的國產火箭，去年十月曾首度試射，但未能完成任務目標。
元朗擴業街中電電纜橋前晚七時許起火，導致元朗、天水圍及屯門區大範圍停電十三小時，經通宵搶修，昨早八時全面恢復電力，但至少十六萬戶居民在炎熱下捱過無電一夜，不少人徹夜無眠，又不能上網，被逼回到「原始生活...
2022-06-23
美國《維吾爾強迫勞動預防法案》昨日生效，將禁止進口與新疆相關的產品。美方促請中國立即停止侵犯人權的行為，外交部回應，對於新疆被指存在「強迫勞動」，是抹黑中國的「彌天大謊」，批評美國升級對華打壓。法案將...
2022-06-23
阿富汗東部昨日發生六點一級地震，根據官方通訊社報道，至少一千人死亡，一千五百人受傷，由於偏遠地區通訊受阻，當局預料死傷人數仍會繼續上升。地震發生在本港時間昨日清晨近五時，阿富汗時間則是凌晨一時三十分，...
2022-06-23
由信和、嘉華及招商局置地合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I昨日開價，首張價單提供128伙，折實價約619.5萬至1243.28萬，折實平均呎價17888元，入場單位面積329方呎，折實價619.5萬。日...
2022-06-23
投資風險胃納收縮，中國再放監管煙硝，拖累港股節節敗退，恒指低開89點後，反覆下滑，全日挫551點，以最低位21008點收市，10天線及20天線盡失，大市成交金額1269億元。互聯網醫療及網絡直播大受規...
2022-06-23
彭美拉斯上輪巴甲作客反勝聖保羅後，各賽事已十九場不敗，士哥的隊長兼中堅古斯達禾高美斯還成為隊史入球第三多後衞。周四巴西盃十六強首回合，該隊再度造訪聖保羅，古斯達禾高美斯有望再演帶刀侍衞角色，帶領新晉前...
2022-06-23
豬肉切割員劉宋威（阿威）被指似MIRROR的AK（江𤒹生）被追捧，更跳出街市狂拍廣告。《頭條日報》收到可靠消息，威威家陣收入倍增，除咗3萬蚊店長月薪外，每月額外有4萬蚊花紅，加埋廣告收入，月入近6位數...
2022-06-23
本港電纜多埋在地底，一直以來，安全紀錄良好，供電亦相當穩定，但元朗一條被形容為「歷史遺物」的電纜橋，前晚不知何故，起火自焚，導致元朗、天水圍和屯門大範圍面積大停電，數以十萬計市民，慘在炎炎夏日捱過無風...
2022-06-23
昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」...
2022-06-23