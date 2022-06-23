南韓研發火箭「世界號」 成功發射

南韓成功發射自主研發的運載火箭「世界號」，成為全球第七個擁有自主衛星發射能力的國家。「世界號」在周二下午四時許，於全羅南道的羅老宇航中心成功升空，飛行高度成功達到目標高度七百公里，搭載的人造衛星亦順利進入預定軌道。任務的成功標誌着南韓成為全球第七個，擁有自主衛星發射能力的國家，有助發展自己的衛星導航系統以及6G通信網絡。

全球第七個衞星發射國



總統尹錫悅讚揚任務開闢了「太空之路」，承諾未來設立航天局。科技部長李宗昊形容，這次任務在南韓科技領域和歷史上都具有里程碑意義。「世界號」全長四十七點二公尺，重達二百噸，是南韓自二○一○年開始研發的國產火箭，去年十月曾首度試射，但未能完成任務目標。