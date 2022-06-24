■有不少人仍被困在廢墟下，傷亡人數或進一步上升。

阿富汗東部發生二十年來死傷最嚴重的地震，目前最少造成一千人死亡，一千五百人受傷。由於有大量房屋倒塌，當局仍努力在瓦礫中搜索生還者，然而救援工作遇到不少困難，塔利班呼籲國際社會伸出援手。阿富汗東部帕克蒂卡省在當地時間周三凌晨一時半，發生黎克特制六點一級地震。地震時大部份居民都在熟睡，加上當地房屋抗震能力不佳，導致傷亡嚴重。災區位置偏遠，山路崎嶇難行，居民指出，不少地方整條村落都遭到了破壞，道路和通訊受阻。當地較為落後，缺乏救援所需的大型設備和醫療物資，帕克蒂卡省的醫院牀位亦僅得幾百個。另外，首都喀布爾昨日下大雨和冰雹，限制了直升機運送傷者及展開救援，物資運送遇阻滯。塔利班坦言，阿富汗仍然受到制裁，政府在財政上沒有能力為民眾提供所需協助。塔利班最高領袖阿洪扎達呼籲國際社會及人道組織協助災民。聯合國秘書長古特雷斯表示悲傷。聯合國稱已派出衛生團隊、醫療物資、糧食以及緊急庇護設施送往災區。中國、歐盟、伊朗和巴基斯坦表明願意提供協助，美國稱正了解可如何協助災民。阿富汗家庭一般都是多名家庭成員居住在一起。帕克蒂卡省首府沙蘭一名五十歲的女士躺在醫院病牀上，她表示自己在這場地震中失去了十九位家人，極之心痛。許多受傷的生還者都一樣失去了至親，孤零零地躺在病牀上。一名生還者哈立德說：「當瓦礫落在我身上時，我以為自己被槍射中，身體好像在燃燒。我掙扎着起身，看到堂兄弟和其他家人都埋在廢墟下，頓時失去了知覺。」