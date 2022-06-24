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涉虛假宣傳手機防水性能 三星被罰1400萬澳元

2022-06-24 列印
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三星電子的澳洲分公司因涉嫌虛假宣傳手機防水性能，違反澳洲消費者法例，被法院判罰一千四百萬澳元（約七千五百萬港元）。

這宗訴訟由澳洲競爭與消費者委員會提出。委員會指出，三星在二○一六年至二○一八年期間推售的七款Galaxy手機，聲稱可以在泳池和海水中使用，但接獲數百名消費者投訴，指有關手機濕水後無法正常運作甚至開機。委員會認為，手機的防水功能是主要賣點，三星在事件中存在虛假或誤導性描述，因此二○一九年提出訴訟。

涉事機型共售出超過三百一十萬部，三星澳洲其後承認，有關型號的手機浸水後，充電口有可能被腐蝕，在潮濕環境下充電亦可能無法運作。
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