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Netflix再裁員300人

2022-06-25 列印
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美國串流影音公司Netflix首季流失二十萬用戶，導致股價大幅下跌，引發市場恐慌拋售。繼上個月裁撤一百五十名員工後，Netflix周四再宣佈裁員約三百人，佔員工總數約百分之四，主要是來自美國地區。

Netflix表示，裁員是為了應對收入增長放緩以及激烈競爭的環境，另外公司將會大量投資業務，因此需要調整人手。市場多次傳出Netflix考慮大力打擊家庭帳戶共享，同時有意引入廣告提升收入。Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯證實，公司正與多個潛在合作夥伴洽談，開拓廣告業務，但強調不是在平台加插廣告，而是研究推出低價並帶有廣告的訂閱服務。
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