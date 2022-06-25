為了回應俄羅斯對烏克蘭的入侵，Nike在戰事初期已經暫停俄羅斯的業務，並在三月初宣佈暫停俄羅斯所有門市的營運，只有由獨立夥伴營運的門市會繼續業務運作。據悉，烏克蘭和俄羅斯業務佔Nike總收入不到百分之一 ，全面退出俄羅斯市場對業績未必造成重大影響。目前已有超過一千家國際連鎖公司在俄烏衝突之後，決定退出俄羅斯市場，包括Starbucks、麥當勞、Shell、Nokia、Netflix、L'Occitane及IKEA等。
Nike全面退出俄羅斯
為了回應俄羅斯對烏克蘭的入侵，Nike在戰事初期已經暫停俄羅斯的業務，並在三月初宣佈暫停俄羅斯所有門市的營運，只有由獨立夥伴營運的門市會繼續業務運作。據悉，烏克蘭和俄羅斯業務佔Nike總收入不到百分之一 ，全面退出俄羅斯市場對業績未必造成重大影響。目前已有超過一千家國際連鎖公司在俄烏衝突之後，決定退出俄羅斯市場，包括Starbucks、麥當勞、Shell、Nokia、Netflix、L'Occitane及IKEA等。
書展7‧20開幕 疫緩生意有轉機
邁向七月，本港慶回歸二十五周年，接連有多個大型活動。貿發局主辦的第三十二屆「香港書展」將於七月二十日至二十六日在會展中心舉行，市民在疫下仍可有輕鬆消費的機會；有書商相信市民歷經兩年疫情能從容應對，對今...
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體育科納初高中考試 新《體育法》：學生每日鍛煉1小時
全國人大常委會昨日通過新修訂的《體育法》，規定在校學生每日的體育鍛煉須超過一小時，體育科目納入初高中學業水平考試範圍，明年元旦生效。新版《體育法》規定每年八月八日全民健身日所在周為體育宣傳周；學校必須...
2022-06-25
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IG驗證用戶 確保年齡足13歲
社交平台Instagram宣佈正在測試兩個方法驗證用戶年齡，以確保使用者符合最少十三歲的規定。 Instagram正在測試的第一個方法是使用影片自拍的方式，讓用戶按指示去完成有關步驟，就像在新iPh...
2022-06-25
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凱柏峰Ⅰ示範單位多面睇
由信和、嘉華及招商局合作發展的日出康城凱柏峰I，日前公佈首批128伙，折實均呎17888元，入場價619.5萬起，並已向外開放示範單位及收票，料短期內開售。由信和、嘉華及招商局合作發展的康城凱柏峰I，...
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生科光伏股齊落鑊 恒指漲445點
美國聯儲局主席鮑威爾強調無條件抗擊高通脹，大行預期美國經濟或能避開衰退，隔晚三大指數上揚；A股向好，港股繼續上揚，恒指高開高走，收市漲445點，報21719點，大市成交金額1484億元。阿里巴巴（99...
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甘賓拿 爭踢世盃 護國寶刀
厄瓜多爾前鋒李安納度甘賓拿為爭取代表國家出戰年尾卡塔爾世界盃，於一月轉投美職國際邁亞密，至今累積七個聯賽入球，成球隊首席射手，證明決定正確。周六美職主場對近況低迷的明尼蘇達聯，甘賓拿勢領軍打「落水狗」...
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霆鋒拍戲逾10米跳下傷眼角 曼玉驚喜客串DJ 打碟掀高潮
久未在港露面的影后張曼玉，前晚在某品牌在中環舉行活動中，應邀以神秘嘉賓身份驚喜現身，並客串DJ打碟，為活動掀起高潮！活動結束後，郭富城等嘉賓，轉場到「富豪飯堂」鏞記酒家舉行晚宴及After party...
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李純恩 - 習慣勢力｜好好過日子
夏至那天起得略早，打電話約朋友打網球，他很驚訝這麼早收到我的電話。其實也沒有多早，只是熟朋友都知道我晚睡晚起，稍為起得早一點便有點出人意料。健康之道總是叫人早睡早起，理由是晚睡對身體不好。尤其是中醫將...
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仲達 - 合金皇可爆半冷 ｜頭號目標
季尾倒數七次賽事，最大難度在於幕後心意難測。畢竟在港練馬是長期作戰，而且制度是功不抵過，任你今季的成績有多好，若果下季成績不達標，一樣要收信，所以一些在現階段正所謂已「無嘢好爭」的馬房，就算開始留力亦...
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