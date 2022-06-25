Nike全面退出俄羅斯

再有一家大型跨國企業宣佈全面退出俄羅斯市場。美國著名運動用品品牌Nike周四證實將會全面退出俄羅斯市場。公司聲明表示，已經做出離開俄羅斯市場的決定，會在未來數個月以負責任的方式，逐步縮減在俄羅斯的業務，並確保對員工提供足夠支援。



為了回應俄羅斯對烏克蘭的入侵，Nike在戰事初期已經暫停俄羅斯的業務，並在三月初宣佈暫停俄羅斯所有門市的營運，只有由獨立夥伴營運的門市會繼續業務運作。據悉，烏克蘭和俄羅斯業務佔Nike總收入不到百分之一 ，全面退出俄羅斯市場對業績未必造成重大影響。目前已有超過一千家國際連鎖公司在俄烏衝突之後，決定退出俄羅斯市場，包括Starbucks、麥當勞、Shell、Nokia、Netflix、L'Occitane及IKEA等。