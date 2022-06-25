澤連斯基形容歷史性一步 ﻿烏克蘭獲歐盟候選國地位﻿

烏克蘭獲得歐盟候選國地位，象徵歐盟團結對抗俄羅斯，烏克蘭總統澤連斯基形容是歷史性一步。烏東戰況持續緊張，前線烏軍昨日接獲命令撤離北頓涅茨克，以免遭俄軍圍困。



歐盟周四召開首腦峰會後，宣佈給予烏克蘭及摩爾多瓦歐盟候選國地位。歐盟委員會主席馮德萊恩形容這是歐洲的好日子，再次展示歐盟團結應對外來威脅。澤連斯基指這是烏克蘭獨立三十年來最關鍵的決定，寫下烏克蘭和歐洲新歷史，在面對俄羅斯挑戰歐洲的自由和團結時，這是讓歐洲變得更強的重要一步。



成為正式歐盟成員國需要滿足一系列經濟和政治條件，烏克蘭須進行一連串改革，包括杜絕貪腐問題等。路透社預計烏克蘭可能需時十年以上，才能夠成為正式歐盟成員國。

烏軍全面撤出北頓涅茨克



烏克蘭東部的戰況有新發展。在盧甘斯克的前線戰區北頓涅茨克或將完全落入俄軍手中，州長蓋戴在電視講話表示，烏軍將全面從北頓涅茨克撤退，指繼續留守在被破壞的陣地是沒有意義。俄軍利用焦土戰術已取得北頓涅茨克大部份地區，有烏軍和民眾留守的阿佐特化工廠則未有撤離消息。



盧甘斯克唯一未淪陷城市利西昌斯克，俄軍動用過百套多管火箭炮轟，蓋戴稱俄方在重炮和兵力方面都有優勢，形容他們想焚毀一切來包圍烏軍。英國國防部指出，俄軍奪得利西昌斯克附近兩條村莊以及一條主要公路，可以包圍前線烏軍及切斷補給路線，為免被圍困，烏軍須從周邊城市撤走。利西昌斯克與北頓涅茨克為相連城市。此外，白宮宣佈再向烏克蘭提供總值四億五千萬美元的軍事援助，令戰爭爆發以來美國提供予烏的軍援增至六十一億美元。