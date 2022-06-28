籌集6000億美元 支持中低收入國家發展 ﻿G7啟動基建計劃﻿﻿抗衡「一帶一路」﻿

七國集團周日起展開一連三日峰會，宣佈啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議，目的在五年內籌集六千億美元資金，支持發展中國家的基建項目，以抗衡中國「一帶一路」政策。



七國集團峰會周日起一連三日，在德國巴戈利亞洲一個小鎮舉行。七國領導人首日宣佈啟動一項「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議，目的在二○二七年前為發展中國家的基建項目，籌集六千億美元資金，抗衡中國提出的「一帶一路」。



美國總統拜登表示，美國將從聯邦資金和私人投資募集二千億美元，以支持中低收入國家發展基建、應對氣候變化、改善國民健康、推動性別平等和建設數碼基礎設施等。他強調，這項倡議並非慈善項目，而是加強經濟及安全的投資，對所有參與者都有利，同時可以向全球展示民主國家合作的好處。



歐盟委員會主席馮德萊恩指，歐洲將為倡議提供三千億歐羅，建立可持續及優質的基建設施，並會密切聆聽有關國家的意見。英國首相約翰遜接受傳媒訪問時坦言，與會的每一個國家都與中國有緊密的經濟合作，要在做生意和維護共同價值觀之間取得平衡十分困難，但是必須嘗試。

外交部：反對抹黑言行



中國外交部發言人趙立堅昨日回應指，各類相關倡議不存在彼此取代的問題，中國反對打着基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計、抹黑污衊「一帶一路」倡議的言行。



《環球時報》社評認為，西方內部小圈子裏的團結，對整個世界而言是「分裂世界」的不祥號角，將放大地緣政治敵意和軍事安全因素。世界需要的是維護和平、促進發展的力量，而不是拱火、挑事的破壞性力量，借所謂「國際秩序重構」大搞機會主義，最後只能是飲鴆止渴。