烏購物中心 遭導彈襲擊

烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心，周一遭到兩枚導彈擊中，一度陷入火海，造成至少十八人死亡，五十九人受傷。購物中心遇襲時相信有約一千名民眾在內，當局派出四百十四名救護人員持續在瓦礫搜索生還者。



烏克蘭總統澤連斯基形容，俄軍正進行歐洲史上最無恥的恐怖行為，呼籲國際社會停止俄羅斯，又指這宗襲擊令俄羅斯總統普京領導的國家，成為世界上最大的恐怖主義組織。烏克蘭駐聯合國代表已要求聯合國安理會召開緊急會議討論今次事件。正在德國召開峰會的七國集團，嚴厲譴責俄羅斯向烏克蘭平民發動襲擊，干犯戰爭罪行，表明一定會追究普京。