德州法官阻恢復禁墮胎法

美國最高法院日前推翻一九七三年「羅訴韋德案」有關憲法保障女性有墮胎權的裁決後，隸屬共和黨的德州檢察長帕克斯頓隨即宣佈，約一個世紀前在德州頒佈的禁止墮胎法例恢復生效。不過，德州哈里斯縣地方法院法官周二又頒佈一道臨時禁制令，阻止帕克斯頓恢復執行那條禁令。換言之，德州在現階段仍容許合法墮胎。



這是德州墮胎診所和醫療機構為反抗墮胎禁令而作出的最後努力。其中一個機構生育權利中心的代表律師赫倫說：「在德州，每多一小時容許墮胎，都是一場勝利。」



帕克斯頓在社交平台作出回應，批評法官作出「錯誤決定」，並即時提出上訴。法庭排期於七月十二日再進行聆訊。



帕克斯頓稱，在「羅訴韋德案」之前（即一九七三年之前）在德州制訂及頒佈的禁止墮胎法例，仍然「百分之百有效及符合憲法」。除了德州外，其他州份也有團體和組織提出訴訟，試圖暫緩執行或者推翻最高法院的最新裁決。