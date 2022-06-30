小馬可斯就職前夕 菲獨立新聞網接關閉令

菲律賓候任總統小馬可斯舉行就職典禮的前夕，菲律賓獨立新聞網站Rappler的創辦人兼行政總裁、去年奪得諾貝爾和平獎的資深新聞工作者雷薩（Maria Ressa）透露，政府下令Rappler關閉。不過，雷薩周三早上對記者說，雖然接到這道命令，但該網站至今仍如常運作。



她說：「我們仍繼續營業，一切保持正常。」據美國有線新聞網絡（CNN）報道，雷薩較早時在夏威夷檀香山出席東—西中心國際傳媒會議時稱，菲律賓證券交易委員會（PSEC）維持較早時的裁決，撤銷Rappler的營業牌照。雷薩批評證券交易委員會處理這件事的程序很不尋常，而她的工作團隊已就上述裁決提出上訴。雷薩最近數年被捲入一連串官司。她批評當局刻意針對她和Rappler，因為該網站經常報道對即將離任的總統杜特爾特及其政府不利的消息。