北約峰會結束 多國將再向烏提供武器

北約結束在西班牙馬德里一連兩日峰會，重申支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，多個成員國宣佈向烏克蘭提供更多武器。同時，三十個成員國正式邀請芬蘭及瑞典加入北約，兩國將於下周簽署議定書，但土耳其警告，如果芬瑞違背承諾，仍有可能阻止兩國加入北約的進程。



美國總統拜登在峰會後見記者，透露華府將在短期內公佈，會再向烏克蘭提供八億美元軍事援助，新一批援助包括先進防空系統、反炮兵雷達、海馬斯多管火箭系統彈藥等。拜登強調，只要烏克蘭有需要，盟國就會給予支持，確保烏方不會戰敗。他又指，俄烏戰事令全球民主國家團結，捍衞以規則為基礎的國際秩序。



土耳其總統埃爾多安在峰會後的記者會提到，日前與芬蘭及瑞典簽署的備忘錄，不代表土耳其會自動批准兩國加入北約，如果兩國拒絕引渡嫌疑恐怖份子到土耳其，土耳其政府便不會將議定書交國會確認。