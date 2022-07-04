俄軍戰爭紀念碑升蘇聯旗幟 烏俄激戰爭奪利西昌斯克



俄烏兩軍繼續在烏東城市利西昌斯克戰鬥，雙方都宣稱有當地控制權，未來兩日的戰況將會是關鍵。若俄軍取下利西昌斯克則意味着成功控制盧甘斯克，達成解放頓巴斯地區的軍事目標。



俄軍在利西昌斯克持續發動猛烈攻勢，務求奪得這個烏軍在盧甘斯克的最後據點，以達致解放頓巴斯地區的目標。俄方聲稱已經包圍利西昌斯克，軍隊進入市中心，取得當地控制權，但未完全解放。俄羅斯傳媒亦發佈聲稱是軍民遊行的慶祝片段；巿內一座戰爭紀念碑升起了蘇聯旗幟。

烏克蘭當局否認利西昌斯克被俄軍包圍，指雖然戰況十分激烈，但烏軍仍有當地的控制權。盧甘斯克州長蓋戴說，對於俄軍的攻擊，烏軍沒有一刻鬆懈，而俄方部隊正從城市四面八方湧入。烏方透露未來兩日的戰況將決定利西昌斯克的命運。烏東以外，俄軍亦加強在南部和北部的攻勢。

此外，在鄰近烏克蘭邊境的俄羅斯城市別爾哥羅德，周日傳出多次爆炸聲。當地官員指，襲擊造成十一幢公寓及三十九座房屋受損，最少有三人喪生，當局正調查事故原因，並指防空系統有發揮作用。烏方未有對事件回應。

白俄羅斯總統盧卡申科指，烏克蘭在幾日前曾試圖襲擊該國的軍事設施，但發射的導彈均被攔截下來。盧卡申科未有就說法提供證據，但稱白俄不希望與烏克蘭發生戰爭。