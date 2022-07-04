烏克蘭羅宋湯 將列急需保護名錄

聯合國教科文組織將烏克蘭羅宋湯，列入急需保護的非物質文化遺產名錄，指出它是烏克蘭家庭和社區生活不可或缺的一部份，惟受到戰爭威脅，影響了這道菜式的存續。

聯合國教科文組織解釋，戰爭威脅到烏克蘭羅宋湯文化的生存，民眾無法烹煮羅宋湯或種植所需蔬菜，亦無法一起享用，損害到社區的社會及文化健全。

烏克蘭人將羅宋湯奉為國菜，但羅宋湯在俄羅斯、波蘭及其他前蘇聯國家亦被廣泛食用。俄烏就羅宋湯發源地歸屬爭拗多年，烏克蘭聲稱贏得了這場文化戰，俄羅斯就批評烏方獨佔羅宋湯反映其仇外心理。俄羅斯外交部諷刺說，俄羅斯的羅宋湯不需要保護，質疑所有東西都「被烏克蘭化」，會否連豬肉也被稱為烏克蘭國菜？