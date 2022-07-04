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首富馬斯克十日沒發文 引網民關心

2022-07-04 列印
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全球首富馬斯克連續十日沒有在社交平台Twitter發文，引起網民關心。他周五終於上傳一張與教宗方濟各的合照，打破沉默。
  馬斯克在貼文中寫道：「昨天榮幸與教宗會面」。合照中的馬斯克站在教宗身旁，教宗另一旁則是馬斯克八名子女中的四名年輕兒子，但大家注意到十八歲的跨性別女兒缺席。馬斯克與元配加拿大女作家威爾森生下一對雙胞胎，其中一名兒子Xavier上月宣佈將性別改為女性，並改名Vivian Jenna Wilson，稱要跟父親劃清界線。
  馬斯克和教廷方面都沒有說明這次會面的內容及地點。有網紅稱號的馬斯克經常活躍於Twitter，這次神隱十天，粉絲人數卻不跌反升，目前已經突破了一億人。
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