俄州黑人男子中逾60槍亡 民眾示威抗議警方濫用武力

美國俄亥俄州一名二十五歲黑人男子，在逃避警員追捕期間，身中六十多槍死亡。據悉該名男子當時身上沒有武器。事件引發當地數百名民眾上街示威，抗議警方濫用武力，並要求還死者公道。



死亡的黑人男子名為沃克（Jayland Walker），他在六月二十七日因涉嫌違反交通規則遭警員攔截，但由於拒絕配合行動，雙方在街頭展開追逐戰，八名從後追捕的警員不斷開槍。



警方事後承認，警員們可能合共開了超過九十槍，死者身上至少有六十處槍傷，另證實死者身上沒有攜帶武器，但在其車上搜出一支手槍。涉事的警員目前被停職協助調查。俄亥俄州總檢察長承諾，會全面、公正及專業地調查事件。