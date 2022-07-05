涉叛國被捕兩天 俄科學家病逝

路透社報道，俄羅斯科學家科爾克（Dmitry Kolker，見圖中）因涉嫌叛國，在西伯利亞被捕。科爾克患有胰臟癌末期，當局仍在他病重之際，將他強行帶走，導致科爾克在短短兩日內不幸病逝。



現年五十四歲的科爾克是新西伯利亞大學物理及數學博士，亦是量子光學技術實驗室負責人，經常到中國講學。俄羅斯當局指控他在中國演講時，曾向中方洩露國家機密。家屬及律師反駁相關指控，強調演講內容事前均已獲得俄羅斯聯邦安全局批准，所到之處亦有局方人員陪同。科爾克在西伯利亞一間私人醫院被捕，當時他已經臥牀不起，亦只能透過導管進食，但仍被當局強行綁上飛機，帶到莫科斯的監獄關押，兩天後宣告死亡。