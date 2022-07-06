男子屋頂持步槍掃射6死30傷 美獨立日至少3城市發生槍擊案

■二十二歲克里莫（Robert E. Crimo III）。

美國獨立日至少有三個城市發生槍擊案，其中伊利諾州的海蘭帕克市舉行巡遊期間，一名男子在屋頂上持重火力步槍，隨機向街上人群掃射，造成六人死亡，至少三十人受傷，傷者年齡介乎八至八十五歲。這宗槍擊案發生在當地時間周一上午十時許，事發地點位於芝加哥市區以北約四十公里的海蘭帕克市（Highland Park）。當時巡遊已經接近尾聲，現場突然傳出多下槍聲，原本坐着觀看巡遊的群眾慌忙起身逃跑，現場一片混亂，留下不少嬰兒車。警方指，慶祝獨立日的巡遊隊伍在行經中央大街時，遭到槍手襲擊。一名二十二歲青年克里莫（Robert E. Crimo III）隨後被捕，警方形容他是危險人物，是一名獨來獨往的軍事迷，埋伏的地點非常專業，槍法也非常精準，是高度危險的孤狼槍手。曾發佈暴力圖像影片美媒報道指，克里莫曾經在社交平台發佈多段有暴力圖像、令人不安的影片，包括在校園內穿着戰術背心及戴頭盔遊走的片段，亦指出克里莫的父親曾競選海蘭帕克市巿長。美國總統拜登表示，自己和第一夫人吉爾對這宗無意義的槍擊暴力案件感到震驚，在獨立日再次為社區帶來悲傷。拜登說最近簽署的槍枝改革法案，包括一些可以拯救生命的行動，但有更多的工作需要做，不會放棄與槍枝暴力戰鬥。另外，墨西哥外交部表示，一名墨西哥公民在事故中喪生，另外有兩名公民受傷。