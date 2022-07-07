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斯里蘭卡總理宣佈「國家破產」

2022-07-07 列印
■斯里蘭卡面臨一九四八年獨立以來最嚴重的經濟危機。
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印度洋島國斯里蘭卡深陷嚴重經濟危機，總理威克瑞米辛赫周二對國會宣佈「國家破產」。威克瑞米辛赫坦言，直至明年都會過得非常痛苦，可能要到二○二四年情況才會好轉。斯里蘭卡經歷動盪的一年，四月開始示威活動不斷，政府經濟管理不善，令國家正面臨一九四八年獨立以來最嚴重的經濟危機。受新冠疫情、通脹及俄烏戰爭影響，這個人口只得二千二百萬的國家已用盡外匯來進口重要商品，食品、燃料和藥品目前均嚴重短缺，大部份基礎服務包括公共交通和醫療系統受到影響。

為節約能源，政府日前下令關閉學校，要求全國人民在家工作。能源部長維杰舍克拉透露，燃料庫存量只剩不到一天，已派員前往俄羅斯談判石油交易，希望可以解決燃眉之急。
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