烏克蘭女數學家 獲菲爾茲獎

烏克蘭女數學家維亞佐夫斯卡（Maryna Viazovska），獲頒有數學界諾貝爾獎之稱的「菲爾茲獎」。國家面臨戰爭，維亞佐夫斯卡說，只有在授課時才能忘記恐懼和痛苦。

只有授課才能忘記戰爭恐懼



三十七歲的維亞佐夫斯卡生於基輔，現為瑞士洛桑聯邦理工學院數學研究所教授。六年前她解決了八維的球堆積問題，並與他人合作解決了二十四維的球體堆積問題，是第二位獲菲爾茲獎的女性數學家。菲爾茲獎在一九三六年創立，每隔四年授予二至四名年齡不超過四十歲的數學家。今年的菲爾茲獎得主在周二公佈，除了維亞佐夫斯卡外，得主還包括韓裔數學家許埈珥、英國牛津大學教授梅納德、概率論研究者杜米尼-科平，獎項由國際數學聯合會頒發。