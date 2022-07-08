俄：瑞典芬蘭加盟北約使局勢複雜化

俄烏戰爭爆發後，北歐國家芬蘭和瑞典結束長年的軍事不結盟政策，決定加入北約。北約三十個成員國日前簽署議定書，正式開啟芬瑞的入盟進程。俄羅斯則警告，此舉將使波羅的海地區局勢複雜化。



俄羅斯外交部表示，芬蘭和瑞典加入反對俄羅斯的地緣政治遊戲中，將進一步使歐洲地區政治和軍事緊張局勢升級，減少北極和波羅的海地區和平對話的機會，並使波羅的海局勢更加複雜，如果這些國家採取的任何威脅俄羅斯安全的措施，都將不可避免地遭到反擊。



波羅的海三小國是北約和歐盟的成員國，三小國對上就是芬蘭，它們的領土緊連俄羅斯，其中芬蘭–俄羅斯邊境全長超過一千三百公里。