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俄：瑞典芬蘭加盟北約使局勢複雜化

2022-07-08 列印
■俄羅斯外交部指瑞典芬蘭加盟北約將使歐洲地區政治和軍事緊張局勢升級。
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俄烏戰爭爆發後，北歐國家芬蘭和瑞典結束長年的軍事不結盟政策，決定加入北約。北約三十個成員國日前簽署議定書，正式開啟芬瑞的入盟進程。俄羅斯則警告，此舉將使波羅的海地區局勢複雜化。

俄羅斯外交部表示，芬蘭和瑞典加入反對俄羅斯的地緣政治遊戲中，將進一步使歐洲地區政治和軍事緊張局勢升級，減少北極和波羅的海地區和平對話的機會，並使波羅的海局勢更加複雜，如果這些國家採取的任何威脅俄羅斯安全的措施，都將不可避免地遭到反擊。

波羅的海三小國是北約和歐盟的成員國，三小國對上就是芬蘭，它們的領土緊連俄羅斯，其中芬蘭–俄羅斯邊境全長超過一千三百公里。
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