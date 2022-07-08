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馬斯克與下屬誕下雙胞胎

2022-07-08 列印
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根據《Business Insider》報道，全球首富馬斯克與旗下企業女高層齊利斯（Shivon Zilis），生下一對雙胞胎，令現年五十一歲的馬斯克子女增至九人。

報道指出，三十六歲的齊利斯是馬斯克旗下的神經科學公司Neuralink女高層，兩人秘密戀愛，在去年十一月誕下一對雙胞胎。取得的法院文件顯示，他們在四月二十五日為這對雙胞胎申請改名，孩子的姓正式改為「馬斯克」（Musk），並將母親的姓「齊利斯」（Zilis）設為中間名，德州法院於五月十一日批准通過。
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