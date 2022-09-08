旱災惡化全球糧價急升 聯國警告索馬里面臨饑荒

聯合國兒童基金會(UNICEF)駐索馬里代表薩伊德，周二在日內瓦出席新聞發佈會時指出，今年一月至七月索馬里各地的營養中心據報有約七百三十名孩子死去。



索馬里的官員透露，許多人帶同孩子逃離嚴重旱災和暴力衝突的地區，在長途跋涉徒步前往其他地方尋找食物的過程中，不少孩子未能倖存。



據悉，營養中心專門收容出現嚴重營養不良，或者患上麻疹、霍亂、瘧疾等疾病的孩子。聯合國警告，由於旱災惡化及全球糧食價格持續急升，索馬里部份地區將於十月至十二月期間發生饑荒。