卓慧思推能源保障 紓英生活成本

英國新首相卓慧思（見圖）昨公佈能源價格保障措施，以幫助英國家庭和企業緩解生活成本危機。她聲稱，普通家庭將在她的兩年能源價格保障措施下，每年平均節省一千英鎊的支出。



在新措施下，十月一日起英國普通家庭的平均能源帳單，每年不會超過二千五百英鎊的上限。商界、公營機構、醫院及學校等亦會獲能源價格上限保障，但措施只為期六個月，之後會每三個月檢討一次。當局預計這一籃子方案可以降低百分之五的通脹。



卓慧思說，會暫停徵收家庭環保稅，另與能源公司商討後，今次的能源價格保障金額，會取代早前定出三千五百英鎊的能源價格上限。



她又宣佈，將批准在北海油田進行更多的石油鑽探，並解除以水力壓裂法開採的禁令，以增加英國的能源供應，最快下周展開新一輪油氣發牌工作。