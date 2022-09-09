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加連環襲擊案　2疑犯俱死亡

2022-09-09 列印
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加拿大薩斯喀徹溫省上周日發生連環襲擊案，造成十人死亡，十八人受傷。警方連日追捕兩名涉持刀傷人的疑犯，其中一名疑犯在案發後兩日，被發現自殺身亡。另一名疑犯被警方逮捕後，因自殘造成的傷勢死亡。

皇家騎警助理專員布萊克莫爾坦言，隨着兩名疑犯逝世，可能永遠不知道他們的行兇動機，而針對疑犯的死因將交由法醫判斷，希望遇難者家屬可以得到安慰，因為威脅已經解除。

兩名疑犯年約三十歲，是親生兄弟。被捕後死亡的邁爾斯（Myles Sanderson）案底纍纍，曾因襲擊傷人及械劫罪被判入獄，今年二月獲假釋離開監獄，但其後涉嫌違反假釋條件並失蹤，警方一直以來都在尋找他的下落。
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