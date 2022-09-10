印度加關稅收緊大米出口 恐推高國際糧價

印度部份地區降雨減少，導致大米總種植面積減少。印度政府宣佈周五起禁止碎米出口，並對不同等級的大米出口徵收兩成關稅。然而，印度作為全球最大的大米出口國，面對現時國際糧食價格上漲趨勢，減少大米出口的舉措恐將進一步推高糧食價格，影響非洲國家的糧食供應。

禁止碎米出口



印度政府推出此措施是希望增加大米供應並穩定當地價格。但印度全國大米出口商協會主席拉奧表示，關稅將影響白米和糙米，而兩種大米佔國家出口總量六成以上，憂慮印度大米在世界市場會失去競爭力。



印度的大米出口量去年達到破紀錄的二千一百五十萬噸，超過了全球四個最大大米出口國泰國、越南、巴基斯坦和美國的總和。印度一個國家就佔全球大米貿易的四成，其對大米出口的任何限制都有可能提升全球大米價格，在當前糧食價格飆升的環境下將誘發供應危機。