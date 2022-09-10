嫦娥5號中秋「送禮」 月球發現嫦娥石

今日是中國傳統節日中秋節，中國藉佳節之際發佈嫦娥五號的最新科學成果，把科學家首次在月球發現的新礦物，命名為「嫦娥石」（見圖），令中國成為世上第三個在月球發現新礦物的國家。科學家指出，嫦娥石是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒之中。



《人民日報》報道，中核集團核工業北京地質研究院創新團隊，通過一系列高新技術手段，在十四萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆方圓約十微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構，經國際礦物學會新礦物分類及命名委員會投票通過，確證為一種新礦物。



目前科學家已在岩漿分異、太空風化、氦—3氣體，以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用，以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要意義。