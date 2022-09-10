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美卿突訪基輔 加碼20億美元軍援

2022-09-10 列印
■美國國務卿布林肯（右）再訪烏克蘭首都基輔。
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美國國務卿布林肯周四突然到訪烏克蘭首都基輔，是他戰事以來的第二次訪問。布林肯宣佈華府將向烏克蘭及十八個鄰國，提供二十億美元（折合一百五六十億港元）長期軍事援助，他指這些國家未來很可能遭俄羅斯入侵。

布林肯指，烏軍近期的反攻行動有效，會在烏克蘭這個關鍵時候提供進一步援助。烏克蘭總統澤連斯基表示，布林肯的訪問是非常重要的信號，表明美國與烏克蘭同在，感謝美國的龐大支持，協助烏方收復土地。

同時美國國防部長奧斯汀宣佈，總統拜登已批准再向烏提供六億七千五百萬美元軍援，包括重型武器、彈藥及裝甲車等。華府至今已累計向烏克蘭提供合共一百五十二億美元軍援。
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