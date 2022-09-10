美卿突訪基輔 加碼20億美元軍援

布林肯指，烏軍近期的反攻行動有效，會在烏克蘭這個關鍵時候提供進一步援助。烏克蘭總統澤連斯基表示，布林肯的訪問是非常重要的信號，表明美國與烏克蘭同在，感謝美國的龐大支持，協助烏方收復土地。
同時美國國防部長奧斯汀宣佈，總統拜登已批准再向烏提供六億七千五百萬美元軍援，包括重型武器、彈藥及裝甲車等。華府至今已累計向烏克蘭提供合共一百五十二億美元軍援。
英女皇伊利沙伯二世前晚離世，有人在二手交易平台趁炒風，放售大批女皇頭周邊商品，包括紀念幣、鈔票、郵票，亦有人特地追尋作留念或投資升值之用，有一款十元郵票估價達到一萬七千元。有收藏家直指，有數款與英女皇...
2022-09-10
中國和印度同意從雙方邊境對峙區撤軍，緩和持續兩年的邊境緊張局勢。中國國防部昨發佈聯合新聞稿，表示根據中印雙方第十六輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於「加南達坂」一線部隊，開始同步有計劃組織脫離接觸，...
2022-09-10
北韓結束最高人民會議，立法正式宣佈為核武國家。北韓最高領導人金正恩強調絕不棄核，指美國表面上的目的是半島無核化，但終極目的是讓北韓放棄行使自衞權，或使國家處於劣勢而倒台。金正恩在會議上發表講話，斥美國...
2022-09-10
焦點大盤推售密鑼緊鼓，陸續出擊應市。新地天水圍Wetland Seasons Bay第3期日前突擊上載樓書，提供384伙，包括分層及洋房，主打2房間隔，日前先開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周緊接開...
2022-09-10
內地通脹及PPI升幅遜預期，市場憧憬內地或降準救經濟，加上人民幣回穩，資金追捧內房等板塊，帶挈港股飆升507點，收報19362點。大市6日累跌逾千點後，重上19000大關，全周累跌89點，連跌2周，成...
2022-09-10
巴塞隆拿於各賽事四連勝，每仗更至少贏三球或以上，貢獻八球的射手利雲度夫斯基固然是頭號功臣，交出四次助攻的翼鋒奧士文尼迪比利亦功不可沒，教練沙維更將他與舊將尼馬媲美。此子今晚西甲勢領軍作客大勝卡迪斯，為...
2022-09-10
英女皇伊利沙伯二世於香港時間昨日凌晨駕崩，享年96歲。不少明星發文悼念，包括曾飾演過英女皇的海倫美蘭、奧莉花高雯、「占士邦」丹尼爾基克、艾頓莊、熊仔柏靈頓等。劉嘉玲、黃偉文、趙學而等香港名人亦紛紛表示...
2022-09-10
當政府專家顧問袁國勇教授都中招得了「高費19」之後，大家對這個病毒就可以安心了。袁國勇教授幾乎是個指標，以他的謹慎和專業知識，應該是全香港最保險最不容易中招的人。但現在連他都無法倖免於難，那就可見這個...
2022-09-10
兼五奪冠軍昨日舉行今季煞科戰，潘頓憑「都靈太陽」捧走香港馬主協會錦標，另外還勝出「興高采烈」、「快搏」和「金鑽貴人」，四W兼做騎師王，亦第五度成為香港冠軍騎師。其餘羅富全雖然無馬贏，但無阻他首度成為冠...
2022-07-17