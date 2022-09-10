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丹麥女皇快在位半世紀

2022-09-10 列印
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丹麥女皇瑪格麗特二世（Margrethe II）本周將慶祝在位五十周年。八十二歲的她是丹麥史上在位時間第二長君主，她在大眾對皇室支持度走下坡之際即位，其後成功協助恢復皇室地位，歷史學家認為她成功扮演女皇角色。

瑪格麗特二世的父親、前丹麥國皇弗雷德里克九世，於一九七二年一月逝世，當時僅四成五丹麥民眾支持君主制。瑪格麗特二世設法與醜聞保持距離，並幫助皇室現代化，例如讓兩名兒子與平民結婚。瑪格麗特二世現時已獲逾四分三丹麥人民的支持。她今日將於皇宮露台向前來祝賀的民眾致意，接着前往市政廳用膳，晚間出席皇家歌劇院欣賞表演。
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