新冠衝擊 美流失50萬勞動力

美國全國經濟研究所最新一項調查估計，新冠病毒引發的疾病，令美國勞動人口縮減大約五十萬人，如果目前的病毒感染率維持，影響可能會進一步加劇。



在疫情期間，數百萬名美國人由於不同原因離開了勞動市場，包括退休、兒童缺乏照顧和對新冠病毒的恐懼。美國勞動力總規模在八月達到逾一億六千萬人，是首次超越疫情前的水平，但負責研究的學者認為，如果沒有疫情因素，勞動總人口預計將增加五十萬。



經濟學者發現，因為健康問題而經歷一個星期缺勤的人，一年後仍然留在勞動市場的比率，較健康人群低七個百分點，估計拖低勞動參與率零點二個百分點。美國勞動力復甦緩慢的情況，以及對工人的高需求，都是美國經濟面對的主要挑戰之一，這限制了僱主提供商品及服務的能力，並加劇價格壓力。

