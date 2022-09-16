澤連斯基遇車禍 秘書指傷勢不嚴重

烏克蘭總統澤連斯基周三到東部戰略城市伊久姆，參加升旗儀式和唱國歌，與烏軍一同慶祝收復領土。他回到首都基輔後發生交通事故，發言人表示澤連斯基傷勢不嚴重。



總統新聞秘書就事故發出聲明，指出一輛私家車與護送澤連斯基的車輛相撞，事發時隨行的醫護人員為司機提供急救並將他送上救護車，澤連斯基經接受醫生檢查後，並未發現有嚴重受傷。當局正調查這宗交通事故。



烏軍近日在戰事上取得突破進展，本月以來已收復約八千五百平方公里土地，位於哈爾科夫州的伊久姆是烏軍重奪的最大城市之一。