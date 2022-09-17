米高佐敦球衣拍賣 7915萬成交創紀錄

美國傳奇籃球名星米高佐敦一件NBA冠軍賽球衣，周四以破紀錄一千零一十萬美元（約七千九百一十五萬港元）成交。不但創下歷來運動紀念物最高價，也刷新籃球球衣拍賣價的最高紀錄。



成交的是背號二十三號的芝加哥公牛隊紅色球衣，米高佐敦在一九九八年NBA總冠軍賽第一戰穿着它。在當年的總冠軍賽，米高佐敦生涯最後一次率領公牛奪冠。



球衣最終成交價比國際拍賣公司蘇富比原本估計的高兩倍，吸引競投者共二十次叫價，亦打破阿根廷傳奇足球明星馬勒當拿的「上帝之手」球衣，寫下的運動紀念物最高拍賣價紀錄。