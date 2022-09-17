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威廉哀傷送別女皇憶起亡母

2022-09-17 列印
■威廉向民眾揮手示意。路透社
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英女皇離世後，已晉升為皇儲的威廉王子一直愁眉深鎖，他近日首次向外界透露心聲，表示送別女皇的過程對他來說非常艱難。

威廉王子周四和凱特皇妃前往桑德令罕府莊園，向在場守候的民眾致意，並坦言周三的移靈非常艱難，因為跟在女皇靈柩後面護送，讓他想起了當年逝世的母親戴安娜皇妃。當時威廉王子只得十五歲，這個回憶對他而言十分痛苦。

凱特皇妃也向民眾透露，九歲長子喬治王子已經可以理解女皇的離開，但七歲的夏洛特公主和四歲的路易王子較難理解。

另外，據報出於對女皇的尊重，被拔掉榮譽軍銜的安德魯王子，以及不再執行皇室職務的哈里王子，將被皇室特別允許穿着軍服，出席昨天開始的「王子守夜」儀式。
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