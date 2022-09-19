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英人連日排隊瞻仰 獲詩篇讚偉大表演藝術

2022-09-19 列印
■英國人連日來大排長龍瞻仰女皇靈柩。路透社
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英國民眾昨日繼續不惜用上整天時間，排隊進入西敏廳瞻仰英女皇靈柩。而昨日的排隊時間至少仍要十三個小時，這場公眾弔唁將在香港時間今午一時半結束。

連日來英國人不分晝夜地堅持排隊十數小時，只為送別深受他們愛戴的女皇。有網民更為此創作一首《隊列詩篇》（The Queue Psalm），去歌頌這項壯舉。歌詞提到「沒有特別關心女皇的事情，但這條隊伍是英國的勝利」，又形容是英國至今為止，最偉大的一場表演藝術。
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