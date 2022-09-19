連日來英國人不分晝夜地堅持排隊十數小時，只為送別深受他們愛戴的女皇。有網民更為此創作一首《隊列詩篇》（The Queue Psalm），去歌頌這項壯舉。歌詞提到「沒有特別關心女皇的事情，但這條隊伍是英國的勝利」，又形容是英國至今為止，最偉大的一場表演藝術。
英人連日排隊瞻仰 獲詩篇讚偉大表演藝術
連日來英國人不分晝夜地堅持排隊十數小時，只為送別深受他們愛戴的女皇。有網民更為此創作一首《隊列詩篇》（The Queue Psalm），去歌頌這項壯舉。歌詞提到「沒有特別關心女皇的事情，但這條隊伍是英國的勝利」，又形容是英國至今為止，最偉大的一場表演藝術。
可取消登機前核酸檢測 許樹昌倡雙鬆 抵港檢疫0+7
不少先進經濟體已經放寬抗疫措施，但本港仍嚴格外防輸入，令到通關無期，經濟受損。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，本港輸入個案佔整體確診數字不足百分之二，港府可以考慮放寬抵港檢疫至「0+7」。他又指世界...
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「天問」火星探測器 發現含水礦物
中國近日發佈首次火星探測任務科研成果，指出已環繞火星運行兩年多的火星探測器「天問一號」，獲得原始數據顯示在火星的岩石中發現含水礦物，證明在距今十億年以來，火星存在過大量液態水活動。央視報道，截至上周四...
2022-09-19
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百萬人湧倫敦送別 英女皇今國葬
今天是已故英女皇伊利沙伯二世的國葬日。國葬儀式將於香港時間晚上六時正式開始，儀式結束後英國全國默哀兩分鐘。交通部門預計將有一百萬人湧入倫敦，鐵路服務方面將提供二百五十班額外班次。多國元首應邀陸續抵達倫...
2022-09-19
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ONE INNOVALE-Bellevue最平306萬
恒基粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue以快打慢，極速開價，首批83伙，涵蓋開放式至3房單位，提供最高7%折扣優惠，折實入場價306.8萬，折實平均呎價約14398元，全數低於800萬。恒基...
2022-09-17
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觀望儲局議息 憧憬檢疫鬆綁 恒指本周料呈上落市
受到內憂外患夾擊，近月港股逐步陰跌，最新已失守19000大關，在弱勢之下將迎來全球「超級議息周」。市場分析指，本周港股受外圍左右，特別是美國聯儲局周四凌晨公佈議息結果，相信恒指仍缺乏方向，料在1840...
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小保加劍指6連勝 神槍追「風」
小保加年初由馬賽重新引入射手賓尼迪圖，但此子一直受傷患困擾，遲遲未踢出狀態，直至近期才突破瓶頸，近兩輪聯賽各入一球。明早阿甲，小保加主場迎戰近六輪聯賽只得兩勝四和的颶風隊，賓尼迪圖勢保持腳風爭士哥，領...
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除罩人氣跌娛圈夢碎專心斬豬肉 豬肉檔威威現身檔口黑面拒受訪
今年5月，因被指貌似MIRROR的AK，有「荃灣豬肉檔AK」之稱的劉宋威（阿威）突然爆紅，狂接廣告豬籠入水，每日更有大量「威威豬」（粉絲暱稱）到肉檔買豬肉求合照，又為他開設粉絲專頁。不過因為負面新聞沒...
2022-09-19
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呂志和獎 - 友伴同心同行 ｜勵‧志
「呂志和獎—世界文明獎」自2016年首次頒獎以來，堅持推廣倡導積極正面人生觀、提升正能量以振奮人心的哲學；而三個獎項範圍「可持續發展」、「世人福祉」和「正能量」，同時也是呂獎的核心理念。近年本港與全世...
2022-09-19
- 財金解碼本報記者 - 美勢大手加息 港股弱勢未改 精選收息股 穩守突擊｜財金解碼
- 李純恩 - 應該開始正常了｜好好過日子
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- Cally - 關注心血管健康｜商界講呢啲
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莫雷拉復出僅一亞 姚本輝沙田又起孖 田泰安中三元兼捧盃兀
昨日莫雷拉作新馬季個人首戰成焦點，策七駒僅獲一亞，反而上周日開鑼戰起孖的田泰安大勇演帽子戲法兼封騎師王，另外潘頓、何澤堯及蘇兆輝齊保持今季日日贏馬佳績。華將周俊樂及見習生鍾易禮俱敲響今季勝鼓，開齋練馬...
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