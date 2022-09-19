皇室顧問籲 安排喬治出席

英媒報道，有皇室高級顧問向皇儲威廉王子和皇妃凱特建議，可考慮讓他們的長子、九歲的喬治王子出席國葬，藉此發出象徵性訊息穩定民心。



威廉王子目前已是皇室繼承人的第一順位，喬治王子則僅次於父親之後。英女皇離世後，喬治王子和他的弟妹都未有公開露面。該名顧問認為，正因喬治王子已成為皇位第二繼承人，如果在國葬出現對公眾而言是一件好事，對皇室的未來也是一件好事，其中可表示保證皇位繼承制度仍然存在。